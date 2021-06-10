Председателем кипрского парламента впервые стала женщина

НИКОСИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Кандидат от правящей партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аннита Димитриу избрана в четверг новым председателем Палаты представителей Республики Кипр, однопалатного парламента страны. Об этом стало известно из трансляции на парламентском сайте.

35-летняя Димитриу, представляющая провинцию Ларнака, стала первой в истории женщиной, которой удалось избраться на этот пост, формально являющимся вторым в стране после должности президента. Она одержала победу во втором туре голосования, заручившись поддержкой 25 голосов депутатов 56-местного парламента. По существующим правилам, в этом туре для победы необходимо было набрать 22 голоса.

На первой сессии парламента нового созыва Димитриу поддержали парламентарии от правоцентристской ДИСИ, ультраправого Национального народного фронта и Демократического фронта - новой политической силы, которую создала группа политиков, отколовшихся от проэллинской "Демократической партии".

"Я обещаю вам, что сотрудничая мы будем работать вместе над решением стоящих перед нами задач", - сказала после избрания Димитриу, обращаясь к коллегам по Палате представителей и соперникам по борьбе за пост спикера, включая уходящего лидера левоориентированной Прогрессивной партии трудового народа Кипра Андроса Киприану, которому ведущие кипрские СМИ еще утром прочили успех на голосовании в парламенте.

Димитриу является депутатом ДИСИ от округа Ларнака с 2016 года. Ее победу следует рассматривать как личное достижение президента Кипра Никоса Анастасиадиса, который долгие годы был лидером "Демократического сбора" и был избран главой государства как кандидат от этой партии.