Министерство обороны Армении сообщило о перестрелке на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 10 июня. /ТАСС/. Перестрелка между азербайджанскими и армянскими военнослужащими произошла в приграничной части Гегаркуникской области Армении, пострадавших с армянской стороны нет. Как сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Армении, инцидент произошел из-за попытки азербайджанских военных провести инженерные работы.

"Подразделения Вооруженных сил Армении принудили азербайджанскую сторону к прекращению инженерных работ. Произошла перестрелка, в результате которой пострадавших с армянской стороны нет", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, пройдя вглубь армянской территории. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Периодически обе стороны по-прежнему сообщают о новых инцидентах. 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе предложили свой план деэскалации, который предполагает, что стороны должны отвести войска и начать с помощью Минской группы процесс демаркации и делимитации границы.