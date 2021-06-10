США сняли санкции с трех бывших представителей властей Ирана

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты сняли введенные ранее санкции в отношении трех бывших представителей правительства Ирана, а также двух компаний, которые, по версии Вашингтона, были вовлечены в торговлю иранской нефтью. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Минфина США.

Согласно этим данным, Вашингтон "снимает санкции с трех бывших представителей правительства Ирана и двух компаний, которые ранее были вовлечены в покупку, приобретение, продажу, транспортировку или размещение на рынке иранской нефтехимической продукции". Как пояснило ведомство, санкции были сняты "в результате того, что было подтверждено изменение в поведении или статусе находившихся под санкциями лиц и организаций".

Этот шаг, по утверждению Минфина США, "демонстрирует приверженность правительства США снятию санкций в случае изменения поведения или статуса".

Как сообщается на сайте американского ведомства, из санкционного списка, в частности, был исключен Ахмад Галебани, который фигурировал в нем как руководитель Национальной иранской нефтяной компании. Также были отменены санкции в отношении двух китайских компаний.

В свою очередь представитель правительства США, говоривший на условиях анонимности, заявил агентству Reuters, что решение "не имеет никакого отношения" к нынешним переговорам по иранской ядерной программе и является рутинной процедурой.