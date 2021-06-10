Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе

БАКУ, 10 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении оборонного ведомства.

"Министерство обороны Армении сделало заявление об открытии огня по подразделениям азербайджанской армии на Кельбаджарском участке границы. Этот факт нашел свое подтверждение. В результате обстрела потерь и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет", - говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана этот факт назвали "намеренной предвыборной провокацией".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.