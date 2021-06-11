Лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) намерены объявить на встрече в городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир не менее чем 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Соответствующую информацию распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в пятницу, в день начала саммита "семерки".

"Ожидается, что на саммите мировые лидеры [G7] объявят о том, что предоставят миру не менее 1 млрд доз вакцин от коронавируса посредством распределения и финансирования, а также разработают план по увеличению производства вакцин с целью достижения поставленной цели", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Как указывается в коммюнике канцелярии, Соединенное Королевство пожертвует 100 млн доз вакцин в течение следующего года, в том числе пять млн доз будут отправлены в наиболее бедные страны до конца сентября. 80% от запланированного количества Великобритания распространит посредством международной инициативы COVAX.

"В результате успешной программы вакцинации в Великобритании теперь мы можем поделиться лишними дозами с теми, кто в них нуждается. Посредством этого мы сделаем огромный шаг к тому, чтобы навсегда покончить с этой пандемией", - приводит слова Джонсона Даунинг-стрит, 10.

Глава британского правительства также выразил надежду на то, что его коллеги из Группы семи "возьмут на себя такие же обязательства, чтобы совместными усилиями вакцинировать мир к концу следующего года и эффективно восстановиться после коронавируса".

О программе COVAX

Цель механизма COVAX, действующего при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - ускорить разработку и производство вакцин против коронавируса, а также обеспечить их справедливое и сбалансированное распределение среди всех стран мира. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

На данный момент через программу COVAX в нуждающиеся страны был доставлен 81 млн доз вакцин. В коммюнике Даунинг-стрит отмечается значительный финансовый вклад Великобритании в COVAX и утверждается, что доставка 96% доз от указанного количества составляет вакцина производства британско-шведской компании AstraZeneca.

Ключевым механизмом по обмену вакцинами воспользуются и США. Как в четверг заявил американский президент Джо Байден, Соединенные Штаты закупят у компании Pfizer 500 млн доз вакцины от коронавируса, чтобы передать их почти 100 странам с низким уровнем дохода.

Лидеры стран "семерки", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, соберутся с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл.