Чехия считает необходимым создать "хотя бы элементарный уровень доверия" между РФ и НАТО

ПРАГА, 11 июня. /ТАСС/. Чехия на предстоящем в понедельник саммите НАТО в Брюсселе поддержит усилия блока по созданию "хотя бы элементарного уровня взаимного доверия" с РФ. Об этом говорится в одобренных правительством республики рекомендациях для делегации страны, которую возглавит президент Милош Земан. Цитату из документа привело в четверг вечером сетевое издание Aktualne.

"НАТО на саммите должно было бы подтвердить <…> укрепление [своей] эффективной обороноспособности и [политики] устрашения по отношению к РФ и одновременно [подтвердить развиваемые] систематические усилия, направленные на профилактику возникновения [вооруженного] конфликта [с Россией], создания хотя бы элементарного уровня взаимного доверия и [стремления к] нахождению области взаимных интересов в политической и дипломатических сферах ", - говорится в документе, в котором также отмечается необходимость сохранения жестких позиций блока по отношению к ситуации на востоке Украины и гибридным угрозам со стороны РФ.

В составе чешской делегации на саммите НАТО будут находиться министры обороны и иностранных дел республики Лубомир Метнар и Якуб Кулганек. Запланировано выступление Земана, которое продлится от трех до пяти минут. Президент должен сосредоточиться на стратегии развития блока до 2030 года и роли Чехии в ее реализации. Он может затронуть тему борьбы с международным терроризмом и остановиться на перспективах развития ситуации в Афганистане и Ираке. В Праге не предполагают, но и не могут исключить, что хозяин Пражского града коснется отношений альянса с Россией и Китаем.