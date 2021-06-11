МИД Перу выразил протест Аргентине в связи с поздравлением Кастильо с победой на выборах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Перу выразило в четверг протест послу Аргентины в Лиме после того, как аргентинский президент Альберто Фернандес поздравил Педро Кастильо с победой на президентских выборах. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

"Окончательные результаты всеобщих выборов 2021 года еще не были объявлены избирательными органами нашей страны ", - уточнили в перуанском МИД.

На данный момент в Перу завершилась обработка 100% протоколов второго тура голосования, подсчитано при этом пока около 99,3% бюллетеней. За представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Кастильо проголосовали 8 803 629 избирателей (50,196%). Его соперник Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" заручилась поддержкой 8 734 854 избирателей (49,804%).

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.