СМИ: закон КНР о противодействии санкциям может применяться к лицам и организациям

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 июня. /ТАСС/. Новый закон о контрмерах в ответ на санкции иностранных государств, принятый в четверг парламентом Китая, может применяться к отдельным лицам, членам их семей и организациям. Он предусматривает возможность отказа в выдаче визы, депортации, замораживании активов, сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

"Эти меры могут применяться к организациям и частным лицам, а также распространяться на супругов и родственников физических лиц и структуры, к которым те принадлежат", - пояснил газете представитель Гонконга в составе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) Тань Яоцзун.

По его словам, в соответствии со статьей 6 нового закона, ответные меры Пекина могут включать отказ во въезде в Китай, аннулировании визы и депортацию. Собственность или активы отдельных лиц могут быть заморожены или арестованы, а на любые операции с ними может быть наложен запрет.

В законе также прописано, что никто в стране не вправе содействовать другим государствам в реализации мер, направленных против Китая. Напротив, граждане должны помогать властям в проведении ответных мер. Лица и организации, пострадавшие от антикитайских санкций, могут подавать иски в суды КНР, отмечается в документе.

Китай в четверг принял законопроект о контрмерах в ответ на санкции США и других западных стран. Ранее в этом году власти Соединенных Штатов и ряда государств Европы утвердили санкции против физических лиц и компаний Китая, причастных, по их мнению, к "преследованию уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Кроме того, Белый дом усилил санкционное давление на Пекин и Гонконг из-за принятия в этом специальном административном районе закона о национальной безопасности и реформы местной избирательной системы.