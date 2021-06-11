В Армении началось электронное голосование на внеочередных выборах в парламент

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Электронное голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении началось с 8:00 по местному времени (7:00 мск). Об этом в пятницу сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

"Электронное голосование началось 11 июня в 08:00 по ереванскому времени и завершится 13 июня в 20:00. Итоги голосования будут подведены в день основного голосования 20 июня, после 20:00", - говорится в сообщении.

В электронном голосовании участвуют служащие дипломатических или консульских представительств Армении, члены семьи, проживающие с ними за границей и имеющие право голоса, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или учебе в зарубежных странах, и члены семьи, проживающие с ними за пределами Армении.

Согласно списку, опубликованному Центральной избирательной комиссией, право голосовать электронным способом получили 650 человек.

В июне в Армении началась предвыборная борьба за голоса избирателей на внеочередных парламентских выборах. На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр Никол Пашинян и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армении Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" участвует в выборах самостоятельно.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, экс-президент Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном соответственно. Также в выборах будет участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.