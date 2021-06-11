Число заболевших "черной плесенью" в Индии превысило 31 тыс. человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня. /ТАСС/. Общее число заболевших мукормикозом ("черной плесенью") в Индии увеличилось до 31 216 случаев, количество летальных исходов этого грибкового заболевания составило 2 109. Об этом сообщил в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.

26 мая министр химической промышленности и производства удобрений Садананда Говда сообщал о том, что в Индии было зарегистрировано 11 717 случаев заболевания мукормикозом. По информации источников телеканала, увеличение числа заболевших не в последнюю очередь вызвано острой нехваткой противогрибкового препарата.

Больше всего заболевших отмечено в штате Махараштра - 7 057 случаев заражения и 609 смертельных исходов. За ним следует штат Гуджарат (5 418 случаев заболевания и 323 смертельных исхода).

Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.