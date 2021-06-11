В "Нафтогазе" идут обыски по делу о неуплате НДС за российский газ

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины проводят обыски в помещениях компании "Нафтогаз" в рамках уголовного дела о неуплате НДС за приобретенный природный газ у компании "Газпром". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"ГФС проводит ряд обысков в помещениях упомянутой компании. С октября 2015 года по настоящее время должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром", - говорится в сообщении на странице ГФС в Facebook. В результате этого в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд гривен ($99,6 млн) в виде НДС, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также заявили, что ГФС собрала достаточно улик, которые могут говорить об уклонении от уплаты налогов. "Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полного пакета документов, на основании которого таможня Украины могла бы провести оформление природного газа", - говорится в сообщении. В нем также сказано, что точная сумма причиненного ущерба государству будет установлена после судебно-экономической экспертизы.

В состав компании "Нафтогаз Украины" входят крупнейшие предприятия страны в области добычи нефти и природного газа, она является монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины. Компания также выступает организатором транспортировки российского газа и по заказу компании "Газпром" бронирует у компании "Оператор ГТС Украины" необходимые транзитные мощности.

Чистый консолидированный убыток "Нафтогаза" в 2020 году составил 19 млрд гривен (около $700 млн).

Поставки российского газа

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым реверсным из Европы. Организация виртуального реверса на Украине стала возможной после создания в стране отдельного оператора газотранспортной системы, которому передали на баланс инфраструктуру компании "Нафтогаз". Заключены соответствующие соглашения с операторами газотранспортных систем смежных стран в соответствии с законодательством ЕС. Кроме того, новый пятилетний контракт о транзите газа между Украиной и Россией не предусматривает ограничений, связанных с организацией виртуального реверса.

Виртуальный реверс предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу страны, но его оформляют как импортный.