Саммит НАТО обсудит противодействие России и Китаю и сотрудничество с Украиной и Грузией

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО обсудят противодействие России и Китаю, а также сотрудничество с Украиной и Грузией. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита глав государств и правительств альянса, который пройдет в Брюсселе 14 июня.

"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку нашим партнерам Украине и Грузии", - сказал он.

Увеличение военных расходов

По его словам, лидеры стран НАТО также намерены подтвердить приверженность увеличению военных расходов "для защиты мира, основанного на правилах".

"Вся эта работа (альянса - прим. ТАСС) требует постоянных инвестиций, поэтому мы подтвердим приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах. Нам нужно инвестировать больше и более эффективно", - сказал он.

Новая политика кибернетической и космической обороны

Кроме того, планируется утвердить новую политику кибернетической и космической обороны альянса, добавил Столтенберг.

"Мы также примем решение по новой политике относительно кибернетической и космической обороны", - продолжил он.

По словам генсека, оба этих вопроса играют важную роль в политике НАТО. "Киберпространство является сферой противостояния. Космическое пространство также играет важную роль, например, для сбора разведданных. Поэтому мы дадим сигнал, что НАТО намерена защищать союзников в космосе так же эффективно, как в других сферах", - добавил он.

Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе объявят об открытии центра новых технологий альянса.

Саммит НАТО утвердит политику предотвращении сексуального насилия в ходе конфликтов. Саммит НАТО подтвердит курс на укрепление "ценного партнерства" с Украиной и Грузией. Новая Стратегическая концепция альянса может быть принята на следующем саммите НАТО в 2022 году, заключил он.