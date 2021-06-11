Саммит G7 открылся в Корнуолле с обсуждения восстановления от коронавируса

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7) открылся в пятницу в английском городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Первая сессия, в которой участвуют лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководители Евросоюза, посвящена восстановлению мира после пандемии коронавируса.

Встреча - первая в очном формате за два года - проходит за закрытыми дверьми под лозунгом британского председательства в G7 - Build Back Better ("Восстановить лучше, чем было"). Помимо этого, лидеры неформального объединения семи экономически развитых стран мира обсудят доступ к образованию девочек из наиболее бедных стран мира. Незадолго до открытия саммита супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и первая леди США Джилл Байден приняли участие в круглом столе по теме дошкольного образования.

Перед началом же встречи на высшем уровне лидеры сделали традиционную официальную фотографию. Местом для позирования был выбран песочный пляж, на котором был установлен деревянный помост. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сначала политики все здоровались, стукаясь локтями, а при фотографировании встали не в один ряд, как обычно, а в два, при строгом соблюдении социальной дистанции. В центре в первом ряду на правах хозяина встречи стоял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По правую руку от него разместился президент США Джо Байден, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, по левую - президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Второй ряд заняли глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министры Японии Ёсихидэ Суга и Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После фотографирования, впрочем, о социальной дистанции лидеры забыли. Так, Байден и Макрон пошли в зал заседаний, обнявшись. При этом американский президент что-то говорил своему французскому коллеге, а очень близко с ними шли фон дер Ляйен, Мишель, Суга, Драги и Трюдо.

После завершения первой рабочей сессии лидеры Группы семи переместятся в корнуоллский ботанический сад "Эден", удаленный от места проведения саммита на 70 км. Здесь вечером для них будет дан прием от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На официальном ужине, помимо 95-летнего монарха, будут присутствовать ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

Саммит продлится до воскресенья, 13 июня.