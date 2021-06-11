Лукашенко принял отставку управляющего делами президента Виктора Шеймана

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко принял отставку управляющего делами президента республики Виктора Шеймана, сообщает в пятницу агентство БелТА.

"Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано", - сказал Лукашенко.

По данным агентства, Лукашенко принял отставку Шеймана, он покинет должность с момента подписания соответствующего указа главой государства.

Лукашенко отметил, что Шейман имеет большой жизненный опыт и прошел длинный карьерный путь, от молодого лейтенанта, который прошел Афганистан, он вырос до генерал-полковника. Он единственный чиновник, кто носит генеральские погоны, числясь на службе у государства.

"Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так, - отметил Лукашенко. - Но очень бы попросил не уходить далеко и вообще не отходить от государства, и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал".

При этом президент попросил Шеймана "взять на себя, как всегда было, [такие направления, как] Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, [которые] пока он не передал правительству". "Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая", - сказал Лукашенко.