WSJ: McDonald’s сообщил о краже данных о ее клиентах в США, Южной Корее и на Тайване

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Сеть ресторанов McDonald's обнаружила, что часть информации о ее сотрудниках и клиентах была похищена неизвестными хакерами в США, Республике Корея и на Тайване, а также, возможно, в России. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

В обращении к сотрудникам McDonald's отметила, что зафиксировала несанкционированный вход в ее компьютерные системы, который удалось заблокировать лишь неделю спустя. Она не уточняет, когда это произошло. Компания наняла сторонних консультантов для расследования случившегося. В США злоумышленники получили доступ к информации о сотрудниках, партнерах и ресторанах McDonald's, в Южной Корее и на Тайване - к личным данным клиентов, включая телефонные номера и адреса.

Как подчеркивает газета, McDonald's также обещала "уведомить некоторых сотрудников в ЮАР и России о возможной утечке их персональной информации".

Компания указала, что не получала каких-либо требований от злоумышленников, и что на работе ее ресторанов это никак не отразилось.

Тема киберпреступности приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы трубопроводной компании Colonial Pipeline. В конце того же месяца была произведена атака на компьютерные сети мясоперерабатывающей компании JBS.

Заместитель министра юстиции США Лиза Монако заявила 7 июня журналистам, что кибератаки с целью вымогательства в течение последнего года стали более масштабными и технически сложными. Жертвами хакеров становились объекты инфраструктуры, различные фирмы, целые города и даже правоохранительные органы. Монако заверила, что ее ведомство вместе с партнерами будет применять все имеющиеся в распоряжении инструменты для пресечения таких действий путем отключения компьютерных сетей, которые злоумышленники используют.