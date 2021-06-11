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Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил новые положения о Совете Безопасности, которые повышают его роль в защите независимости республики, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

"Указом утверждены новые положения: о Совете Безопасности и его рабочем органе - Государственном секретариате Совбеза, - сказано в сообщении. - Документ не только обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета Безопасности, но и направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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