Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил новые положения о Совете Безопасности, которые повышают его роль в защите независимости республики, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

"Указом утверждены новые положения: о Совете Безопасности и его рабочем органе - Государственном секретариате Совбеза, - сказано в сообщении. - Документ не только обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета Безопасности, но и направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом".