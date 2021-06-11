В США заявили, что следят за информацией о возможной передаче Россией спутников Ирану

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американская администрация следит за информацией о том, что Россия может передать Ирану спутники дистанционного зондирования Земли. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Нам известно о сообщениях СМИ о потенциальной передаче Россией Ирану продвинутой спутниковой системы, и мы, конечно, следим за этими публикациями. В данный момент добавить к этому нам нечего", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Сведения о якобы имеющихся у Москвы намерениях передать Тегерану спутники "Канопус-В" распространила в четверг газета The Washington Post. Она ссылалась на действующих и бывших должностных лиц США и стран Ближнего Востока. В статье утверждалось, что эти спутники позволят Ирану отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами.