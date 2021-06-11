Инспектор Минюста США начал проверку по сбору данных о законодателях

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц инициировал внутриведомственную проверку по факту действий сотрудников министерства, собиравших данные об американских законодателях во время администрации предыдущего президента страны Дональда Трампа. Об этом говорится в его письменном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой ведомства.

"В ходе этого обзора будет изучено, соблюдал ли Минюст применимую в данном случае политику и процедуры, а также вопрос о том, было ли их применение в каком-либо из случаев <...> основано на недобросовестных побуждениях", - говорится в тексте.

Ранее лидеры демократов в Сенате Конгресса США потребовали от Уильяма Барра и Джеффа Сешнса - двух бывших руководителей Министерства юстиции США при администрации Трампа - явиться на слушания для дачи показаний по теме сбора данных о законодателях.

О том, что сотрудники Минюста во время пребывания у власти Трампа собирали данные, касающиеся законодателей из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса, сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, сотрудники министерства пытались выяснить, кто несет ответственность за утечки в СМИ конфиденциальной информации, касающейся утверждений о контактах лиц из окружения Трампа с представителями России.

Как утверждали источники The New York Times, в ходе расследования Минюст запросил у компании Apple сведения с аккаунтов в ее сервисах "минимум двух демократов из спецкомитета по разведке Палаты представителей, их помощников и членов их семей". В числе последних был один несовершеннолетний. По сведениям газеты, "в 2017 году и начале 2018 года данные по крайней мере 12 человек, связанных со спецкомитетом, в том числе конгрессмена от Калифорнии Адама Шиффа, были получены" ведомством.

Минюст США, которым тогда руководил Джефф Сешнс, так и не нашел связей между указанными законодателями и утечками секретной информации, говорится в публикации. Как утверждают источники, Уильям Барр, который сменил Сешнса на посту министра юстиции США, "вернул к жизни" расследование, касающееся Шиффа и ряда других лиц.

В мае 2017 года экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором США. Он проводил расследование в связи с утверждениями о вмешательстве в выборы и связях Трампа с РФ. Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Бывший президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.