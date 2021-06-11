На Украине заявили, что место встречи Зеленского и Путина не обсуждается

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Место встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не обсуждается, но идут переговоры о возможной ее повестке. Об этом заявил в пятницу украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии еще не дошли", - сказал он в эфире "Украина-24".

В то же время, по мнению главы МИД Украины, организовать встречу двух лидеров будет "чрезвычайно сложно". При этом Кулеба добавил, что Украина не пожалеет никаких сил для ее организации, если увидит, что на встрече возможно будет решить вопрос прекращения военного конфликта в Донбассе.

В мае Зеленский заявлял, что готов к диалогу с Путиным, добавив, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации встречи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков чуть позже подтвердил, что контакты между двумя странами ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто", а наброски тем для обсуждения "скорее концептуальные, а не предметные". Он добавил, что никаких сроков возможной встречи на данный момент нет.

Президент РФ 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает посредником на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.