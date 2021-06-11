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Байден выдвинул уроженца Кубы Карлоса дель Торо на пост министра ВМС США

Он имеет сорокалетний опыт работы в сфере "национальной безопасности и военно-морского флота"

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул уроженца Кубы Карлоса дель Торо на пост министра ВМС США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, дель Торо родился в Гаване, а в 1962 году вместе со своей семьей эмигрировал в США в качестве беженца. В сообщении отмечается, что кандидат имеет сорокалетний опыт работы в сфере "национальной безопасности и военно-морского флота".

Кандидатуру дель Торо теперь предстоит рассмотреть Сенату Конгресса США.

Министр ВМС отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение военно-морских сил, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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