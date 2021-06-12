Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

ГАВАНА, 12 июня. /ТАСС/. Руководство Кубы рекомендует туристам, запланировавшим поездку на остров, не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо. Соответствующее заявление в эфире государственного телевидения сделал первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Майобре Ленсе.

"С 21 июня в соответствии с принятыми мерами наличные доллары не будут приниматься, поэтому тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую [принимаемую банками Кубы] валюту. Мы сейчас говорим именно о наличных, с оплатой картами проблем не возникнет", - сказал представитель ЦБ.

В четверг власти республики сообщили, что кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.