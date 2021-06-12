Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России, отметив стремление развивать двусторонние отношения. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Это общее стремление и желание народов двух стран ценить и развивать дружественные отношения, которые имеют долгую историю и традиции", - говорится в телеграмме. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что отношения Пхеньяна и Москвы, новый этап развития которых начался после его первой встречи с Путиным во Владивостоке, будут неуклонно укрепляться во всех сферах.

"Пользуясь случаем, искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу - благополучия и процветания", - заключил лидер КНДР.