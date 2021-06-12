Миссия ОАГ не выявила серьезных нарушений на президентских выборах в Перу

ГАВАНА, 12 июня. /ТАСС/. Наблюдатели от миссии Организации американских государств (ОАГ) не зафиксировали серьезных нарушений во время второго тура выборов президента Перу. Об этом в пятницу заявил глава миссии Рубен Рамирес, его видеообращение размещено в Twitter организации.

"Миссия наблюдателей ОАГ отмечает, что зафиксировала хорошую организацию избирательного процесса, <...> а также не выявила серьезных погрешностей", - заявил он. Ранее партия "Народная сила", чей кандидат Кейко Фухимори уступает во втором туре президентских выборов в Перу, потребовала аннулировать около 200 тыс. голосов.

На данный момент завершилась обработка 100% протоколов второго тура голосования, подсчитано при этом пока около 99,6% бюллетеней. За представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо проголосовали 8 822 770 избирателей (50,168%). Кейко Фухимори заручилась поддержкой 8 763 850 избирателей (49,832%).

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.