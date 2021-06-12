Ким Чен Ын на заседании военного комитета обсудил укрепление обороноспособности КНДР

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались задачи по повышению обороноспособности на фоне ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи.

"На заседании в расширенном составе были сформулированы важные задачи по дальнейшему повышению боеспособности вооруженных сил и обеспечению нового поворота в общей работе национальной обороны в соответствии с требованиями быстро меняющейся ситуации вокруг Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.

Конкретных сведений о содержании поставленных задач агентство не приводит.

Ранее ЦТАК проинформировало, что Политбюро Центрального комитета ТПК приняло решение созвать в начале июня пленум ЦК, чтобы проанализировать промежуточные итоги достижения поставленных на 2021 год целей.