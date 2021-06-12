МИД Перу выразил протест еще двум странам из-за поздравлений Кастильо с победой на выборах

БОГОТА, 12 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Перу выразило в пятницу протест послам Боливии и Никарагуа после того, как власти этих стран поздравили Педро Кастильо с победой на президентских выборах. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

"Учитывая высказывания президента Боливии [Луиса Арсе] и вице-президента Никарагуа [Росарио Мурильо], правительство Перу было вынуждено направить ноту протеста послам указанных стран, указав, что окончательные итоги всеобщих выборов 2021 года пока официально не оглашены", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Накануне нота протеста была также вручена послу Аргентины.

На данный момент в Перу завершилась обработка 100% протоколов второго тура голосования, подсчитано при этом пока около 99,7% бюллетеней. За представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Кастильо проголосовали 8 824 199 избирателей (50,165%). Его соперник Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" заручилась поддержкой 8 766 213 избирателей (49,835%).

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.