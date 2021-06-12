Лукашенко уверен, что отношения Белоруссии и РФ будут развиваться в интересах обеих стран

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух стран будут развиваться в интересах населяющих их народов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба лидера Белоруссии.

Он выразил уверенность, что "белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов". Лукашенко подчеркнул, что россияне живут "в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием".

"Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", - говорится в послании.

Лукашенко также направил поздравления главе правительства РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.