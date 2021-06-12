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В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 12 июня. По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу в американском городе Остин (штат Техас). Об этом сообщается Twitter экстренной медицинской службы города.

"Общее число пациентов - 12", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре человека были доставлены в больницы медиками, шесть раненых транспортированы полицией города, двое пострадавших перевезены на личных автомобилях. Кроме того, два человека были направлены в травматологические учреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Об обстоятельствах инцидента пока не сообщается.

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