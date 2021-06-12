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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян: Армения активно сотрудничает с РФ для решения проблемы границы с Азербайджаном

И.о. премьер-министра республики заявил, что стороны "шаг за шагом, по сути, идут к окончательному решению проблемы"

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Власти Армении активно сотрудничают с Россией для решения приграничной проблемы с Азербайджаном. Об этом в субботу в общине Чамбарак Гегаркуникской области страны в ходе встречи с местными жителями заявил и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"О ситуации безопасности в участке Сотк - Хознавар: мы активно сотрудничаем с нашими российскими коллегами, они очень активно вовлечены, мы шаг за шагом, по сути, идем к окончательному решению проблемы", - заявил он.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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