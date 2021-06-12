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СМИ: талибы взяли под контроль один из районов в афганской провинции Гор

В результате боев с радикалами 20 сотрудников службы безопасности погибли, еще 20 получили ранения

ТАСС, 12 июня. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) установили контроль над районом Тулак афганской провинции Гор в результате столкновений с сотрудниками службы безопасности. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на два источника в провинции.

Согласно его данным, столкновения между боевиками и силовиками произошли вечером в пятницу. Губернатор района Тулак информировал, что в результате боев с радикалами 20 сотрудников службы безопасности погибли, еще 20 получили ранения. Кроме того, 10 силовиков были взяты в плен талибами.

Губернатор не подтвердил сообщения об установлении боевиками контроля над районом.

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