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День России

Экс-президент Молдавии Додон назвал Россию самым надежным партнером республики

Страны связывают столетия общей истории, общая вера и церковь, подчеркнул экс-президент страны

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон поздравил россиян с Днем России, назвав РФ самым надежным партнером республики.

"Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация - наш самый искренний друг и самый надежный стратегический партнер. Нас связывают с Россией столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи. Мы никогда не забудем самоотверженных подвигов русских солдат, проливавших кровь за освобождение нашей земли, и той помощи, которую Россия оказывала нашему народу в самые трудные послевоенные годы", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook.

Экс-президент передал слова благодарности российским военным, которые почти 30 лет обеспечивают мир на берегах Днестра. "В этот день хочу особо поблагодарить Российскую Федерацию за предоставление Молдавии сотен тысяч вакцин против коронавируса "Спутник V" в качестве безвозмездной гуманитарной помощи, благодаря чему наша страна преодолела пик заболеваемости COVID-19", - добавил он.

Поздравительные послания по случаю Дня России сегодня также направили президент Молдавии Майя Санду и глава молдавского парламента Зинаида Гречаный. Ранее ПСРМ контролировала правительство, а ее парламентская фракция насчитывала 37 из 101 депутата и была самой крупной. Однако в результате разразившегося политического кризиса кабинет министров ушел в отставку, а парламент был распущен, досрочные выборы назначены на 11 июля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень РоссииДодон, Игорь
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