ЦИК Грузии проводит имитированные выборы для проверки современных технологий

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии в субботу проводит имитированные выборы, чтобы апробировать современные технологии, которые планируется внедрить уже к голосованию в местные органы власти, запланированному в октябре текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Имитированное голосование с использованием электронных технологий для таких процедур как регистрация, идентификация избирателя, голосование и процесс подсчета голосов началось в 08:00 (07:00 мск) и завершится в 20:00 (19:00 мск). Для участия в голосовании в избирательном списке зарегистрированы 822 избирателя", - говорится в сообщении.

Специально к имитированным выборам сформирована участковая избирательная комиссия, укомплектованная сотрудниками ЦИК, а также представителями политических партий. За выборами наблюдают представители СМИ и неправительственных организаций.

По новым правилам, избиратель при входе на участок должен пройти процедуру распознавания лица, после чего его пропустят к регистратору. Раньше такой процедуры не было. Кроме того, по замыслу, меняется и тип бюллетеней - они будут напечатаны со штрихкодами, что поможет свести к минимуму риски выноса бюллетеней из здания.

Еще одно новшество, которое увидит избиратель, - это печать вместо авторучки в кабине для голосования. Если раньше человеку приходилось авторучкой обводить желаемый номер партии в бюллетене, то теперь он просто поставит печать. Вместе с тем после закрытия избирательных участков подсчет голосов будет снимать специальная видеокамера. В случае если нововведения себя оправдают, парламент Грузии внесет соответствующие изменения в избирательный кодекс.

Масштабная избирательная реформа в Грузии - один из пунктов соглашения, достигнутого 19 апреля между властями и представителями оппозиционных партий при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии возник после парламентских выборов, которые состоялись 31 октября и 21 ноября 2020 года. По итогам двух туров голосования правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 90 из 150 мандатов в парламенте, остальные 60 достались оппозиции. Оппоненты власти отказались признавать итоги голосования, утверждая, что они были сфальсифицированы, и объявили бойкот новому парламенту. 19 апреля было подписано соглашение по выходу из кризиса, в результате которого большая часть оппозиции прервала бойкот. От работы в парламенте по-прежнему отказываются Лейбористская партия Грузии и "Европейская Грузия - движение за свободу".

Документ главы Евросовета также предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.