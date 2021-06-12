Джонсон обсудил протокол по Северной Ирландии в рамках Brexit с лидерами Франции, ФРГ и ЕС

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита Группы семи (G7) обсудил имплементацию протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии главы британского правительства.

В сообщении, обнародованном по итогам переговоров Джонсона с фон дер Ляйен, отмечается, что Лондон "привержен поиску прагматических решений в рамках протокола", которые способствовали бы поддержанию мирного процесса в регионе и "минимизировали бы его эффект на жизни жителей Северной Ирландии". "Стороны согласились с необходимостью продолжать конструктивные переговоры для решения значимых вопросов", - сказано в нем.

В канцелярии Джонсона подчеркнули, что эта тема также была поднята на встрече премьера с Макроном. "Премьер-министр дал понять, что заинтересован в прагматизме и компромиссе от каждой из сторон. При этом он подчеркнул, что первостепенной [задачей] является защита Белфастского соглашения по всем параметрам", - указывается в заявлении. На Даунинг-стрит, 10 уточнили, что на переговорах с Меркель по Северной Ирландии Джонсон "обозначил необходимость соблюдать суверенитет и территориальную целостность Великобритании".

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки некоторых товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии. Сделка с ЕС предполагала, что на первом этапе для доставки в Ольстер каждой из категорий продуктов будет действовать льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие этого режима в отношении ряда товаров животного происхождения и в этом месяце может сделать это снова.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждают о возможных перебоях с поставками из-за необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что грозит пустыми прилавками магазинов Ольстера. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.

"Сосисочная война"

Дискуссии между ЕС и Великобританией вокруг протокола с новой силой обострились в конце мая в связи с тем, что 30 июня истечет льготный период, освобождающий от оформления некоторых фитосанитарных документов поставщиков охлажденного мяса. Лондон, опасающийся дефицита мясной продукции в североирландских супермаркетах, готов снова пойти на продление льготного режима, в то время как Брюссель призывает соблюдать положения протокола. Споры вокруг поставок мяса между Великобританией и Евросоюзом получили в британской прессе название "сосисочной войны".

9 июня представитель Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост провел переговоры с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу протокола по Северной Ирландии. По итогам встречи, продлившейся 3,5 часа, он заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу.