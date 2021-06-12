Меркель и Суга обсудили коронавирус, оборонное сотрудничество и Россию

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в субботу провел двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в британском городе Кабрис-Бэй, где проходит саммит Группы семи. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Стороны подтвердили важность укрепления двустороннего сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава японского правительства также приветствовал запланированную на это лето отправку кораблей ВМС Германии в этот регион. Отмечается, что они могут провести совместные учения с силами самообороны Японии.

Меркель и Суга в ходе встречи обсудили противодействие пандемии коронавируса, изменение климата, ситуацию в Восточной Азии, а также Китай и Россию.

Кроме того, премьер Японии попросил канцлера Германии о сотрудничестве в вопросе отмены ограничений ЕС на импорт некоторых японских пищевых продуктов, которые были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1".