Алиев заявил о приближении решения проблемы карт минных полей в Карабахе

"В последнее время благодаря активным контактам международных организаций мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, скоро будут хорошие новости. Но я не хочу ничего говорить, пока не будет результатов", - сказал Алиев, слова которого цитирует государственное агентство АзерТАдж.

Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах военных и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов.