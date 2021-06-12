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Алиев заявил о приближении решения проблемы карт минных полей в Карабахе

Президент Азербайджана заявил, что благодаря активным контактам международных организаций страна приближается к получению определенной информации о заложенных минах

БАКУ, 12 июня. /ТАСС/. Азербайджан приблизился к решению проблемы карт минных полей на перешедших под контроль Баку территориях, заявил в субботу президент страны Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новых послов-нерезидентов 10 зарубежных стран.

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"В последнее время благодаря активным контактам международных организаций мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, скоро будут хорошие новости. Но я не хочу ничего говорить, пока не будет результатов", - сказал Алиев, слова которого цитирует государственное агентство АзерТАдж.

Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах военных и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов.

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АзербайджанАрменияНагорно-карабахский конфликтСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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