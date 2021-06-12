Cъезд германских "Зеленых" утвердил Анналену Бербок кандидатом в канцлеры ФРГ

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Сопредседатель германской партии "Союз-90" / "Зеленые" Анналена Бербок на проходящем в субботу онлайн-съезде была утверждена кандидатом в канцлеры ФРГ. Трансляцию ведут немецкие телеканалы.

В апреле 2021 года кандидатура Бербок была выдвинута правлением партии. Теперь же ее поддержали 678 делегатов из 688 - 98,5%.

Канцлер будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Выдвигать главу правительства будет та партия, которая наберет больше голосов и возглавит коалицию. Сейчас "зеленые" уступают по популярности блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Бербок известна своими резкими высказываниями в адрес России и выступает против реализации проекта "Северный поток - 2". При этом наблюдатели отмечают, что внешняя политика почти никогда не играет большой роли в предвыборной гонке в ФРГ.

Опросы также показывают, что популярность Армина Лашета, которого выдвинул блок ХДС/ХСС кандидатом в канцлеры, растет, а Бербок - в значительной степени снижается. Если бы выборы главы правительства ФРГ проходили путем прямого голосования, то Лашет получил бы 29% голосов (плюс 8 пунктов по сравнению с опросом месячной давности), кандидат от СДПГ Олаф Шольц - 26% (плюс 5 пунктов). За Бербок, которая еще недавно возглавляла рейтинги популярности, готовы проголосовать только 16%, что на целых 12 процентных пунктов меньше, чем месяц назад.

Многие эксперты связывают снижение рейтинга "зеленых" с тем, что партия долгое время находилась в оппозиции и критиковала правительство Германии, в том числе его внешнюю политику. Перед выборами в Бундестаг "зеленые" и их кандидат Бербок находятся в ситуации, когда критику приходится подкреплять более весомыми аргументами и представлять собственный курс, который в условиях реальной политики представляется в целом несостоятельным. Бербок преследуют скандалы. Сначала СМИ выяснили, что она своевременно не задекларировала свои доходы за 2018-2020 годы, а впоследствии узнали, что некоторые пункты, указанные в биографии кандидата, не соответствуют действительности.