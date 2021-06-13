Президент США обсудил с премьером Японии политику в отношении Китая и КНДР

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой политику в отношении КНДР и Китая во время проходящего в английском графстве Корнуолл саммита Группы семи (G7). Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Белого дома.

В нем говорится, что лидеры двух стран обсудили "общие вызовы в регионе Индийского и Тихого океанов и в мире, в том числе коронавирус, изменение климата, Северную Корею, Китай, а также сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива".

Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя американской администрации. Он принимает участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого глава Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Швейцарии 16 июня.