Австралия, Великобритания и США договорились о расширении сотрудничества в регионе

СИДНЕЙ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудил с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном расширение сотрудничества по ключевым направлениям. Как сообщила газета The Australian в воскресенье, темой трехсторонних переговоров стала консолидация на фоне нарастающей нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным газеты, лидеры трех стран обсудили сотрудничество по ключевым стратегическим, оборонным, инфраструктурным направлениям, а также ряд вопросов, связанных с совместной разработкой новых технологий в сфере энергетики, борьбой с глобальным потеплением и методами реагирования на киберугрозы. "У нас была хорошая возможность широко обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе <…> и посмотреть, как мы можем взаимодействовать в будущем, поскольку сегодня ситуация требует углубления сотрудничества между нашими странами", - цитирует издание заявление австралийского премьера.

Моррисон подчеркнул, что союз "Австралии, США и Великобритании еще никогда не был так прочен", как сегодня. "[Прошедшие переговоры] стали встречей больших друзей и союзников, разделяющих взгляды на мир, опирающихся на долгую историю дружбы и партнерства", - сказал он, отметив, что в целом "саммит G7 стал для либеральных демократий и развитых экономик прекрасной возможностью согласовать свои взгляды на проблемы современного мира". "Мы [все] выступаем за стабильное, мирное и открытое индо-тихоокеанское пространство и за свободную торговлю в регионе. Это в наших общих интересах", - подчеркнул австралийский лидер.

Также сообщается, что на полях саммита Группы семи премьер-министр Австралии провел встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и канцлером Германии Ангелой Меркель. Основными темами его выступлений в ходе встреч с лидерами стран "семерки" стали вопросы развития системы здравоохранения и готовности мира к пандемиям в будущем.