Глава партии ХДС высказался за большую активность Германии в Африке и Средиземноморье

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Германия должна брать на себя больше ответственности в области политики безопасности в таких регионах, как Средиземноморье и Африка. Об этом заявил председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

"В Африке и в районе Средиземного моря Германия должна делать больше. Задач в области политики безопасности меньше не становится", - сказал он. Политик добавил, что для участия в операциях за рубежом требуются мандат со стороны ООН и четкая стратегия по завершению.

Отвечая на вопрос, готова ли будет ФРГ продолжать двигаться к цели НАТО по выделению 2% от ВВП на оборону, Лашет сказал: "Если мы о чем-то договорились на международном уровне, то нужно это выполнять". "Новый американский президент [Джо Байден] приоткрыл окно для обновления трансатлантических отношений - мы должны это использовать, чтобы укрепить демократию по всему миру", - добавил глава ХДС.

Новый канцлер будет определен в ФРГ по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Партия, которая наберет больше всего голосов, получит право выбирать партнера по коалиции и назначать главу правительства. ХДС по рейтингам опережает другие политические силы.