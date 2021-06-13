Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Лекуантр решил покинуть свой пост

"Я решил покинуть свой пост, - сказал в воскресенье в эфире телеканала LCI 59-летний генерал, возглавляющий французский генштаб с 2017 года. - Таково мое желание". Он добавил, что намерен уйти в отставку после 14 июля, когда Франция отметит национальный праздник.

Как уточнило агентство AFP, заявление Лекуантра последовало спустя несколько дней после объявления президентом Франции Эмманюэлем Макроном о сокращении военного присутствия республики в зоне Сахеля, закрытия там французских баз и включения французского контингента в состав международного антитеррористического альянса.

В Елисейском дворце подтвердили отставку, сообщив, что Лекуантр обратился с просьбой к президенту несколько месяцев назад. Он передаст свои полномочия 56-летнему генералу армии Тьерри Бюркару, возглавлявшему ранее сухопутные войска Франции. Макрон, являющийся верховным главнокомандующим Вооруженными силами Франции, назвал Лекуантра выдающимся военным руководителем и поблагодарил его за неустанную деятельность в руководстве военными операциями.

Предшественник нынешнего главы французского генштаба генерал армии Пьер де Вилье ушел в отставку в июле 2017 года, выразив несогласие с сокращением военного бюджета.

В интервью LCI Лекуантр также заявил о своем несогласии с недавним открытым письмом более 40 генералов резерва, утверждавших, что Франции угрожает распад и гражданская война. "Военные не должны использовать свое положение в поддержку собственных политических взглядов", - считает он.