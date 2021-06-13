Блинкен заявил, что темпы развития ядерной программы Ирана требуют активизации переговоров

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Иран наращивает ядерную программу высокими темпами, в связи с этим необходимо срочно проанализировать, можно ли вернуть ее в русло Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS, вышедшем в воскресенье в эфир.

"Мы не торгуем никакими другими вопросами или интересами ради переговоров по иранской ядерной программе. Они [вопросы] поднимаются или снимаются сами [по мере решения]. Я хочу это прояснить", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы может передать Ирану спутники дистанционного зондирования Земли, и как это повлияет на переговоры по СВПД,

"С момента выхода США из соглашения Иран начал игнорировать ограничения, предусмотренные договоренностью, двигался быстрее и обогащал все больше материала, - отметил госсекретарь. - Иран наращивает [материал] более высокими темпами, чем разрешено соглашением". По мнению Блинкена, если тенденция продолжится, Иран приобретет такие способности, что ситуацию нельзя будет обратить вспять.

"Это заставляет срочно посмотреть, сможем ли мы вернуть ядерную проблему в русло соглашения, вне которого Иран находится в результате нашего выхода из договоренности", - сказал он.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

12 июня Совместная комиссия по СВПД начала в Вене шестой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи, новый раунд переговоров вряд ли станет заключительным, и переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультаций в столицы своих государств.