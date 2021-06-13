Елизавета II приняла Байдена в Виндзорском замке

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II приняла в воскресенье президента США Джо Байдена и его супругу Джил в Виндзорском замке. Американский лидер прибыл в летнюю резиденцию Ее Величества под Лондоном из столичного аэропорта Хитроу на вертолете после завершения саммита Группы семи (G7), который прошел в английском графстве Корнуолл. Прямая трансляция встречи велась британским телеканалом Sky News.

Американский президент и первая леди заняли место под тентом рядом с королевой, чтобы наблюдать за торжественной церемонией. Почетный караул, сформированный Первым гренадерским гвардейским батальоном Королевской роты, произвел во внутреннем дворе Виндзорского замка торжественные залпы, а оркестр исполнил в честь почетных гостей гимн США.

По завершении приветственной части мероприятия Байдену было предложено совершить осмотр караула в сопровождении командующих подразделением. Затем глава Белого дома вернулся на помост к королеве и своей супруге, чтобы посмотреть военный парад.

Традиционное чаепитие

После парада гвардейцев гости проследовали на традиционное английское чаепитие с монархом в замке постройки XI века, где королева самоизолируется с ноября 2020 года. Встреча Байдена с Елизаветой II продлилась почти сорок минут, тогда как запланированное время составляло полчаса. После посещения королевской резиденции американский президент отправился обратно в Лондон.

Как ранее объявили в Белом доме, европейское турне главы американской администрации продолжится участием 14 июня в Брюсселе в совещании Организации Североатлантического договора, 15 июня - в саммите Евросоюз - США, а 16 июня в Женеве - встречей с президентом России Владимиром Путиным.

В 2018 году королева принимала в Виндзорском замке тогдашнего президента США Дональда Трампа. После встречи с монархом Трамп также отправился на переговоры с Путиным, которые проходили в тот год в Хельсинки.

13-й президент

Джо Байден стал 13-м президентом Соединенных Штатов, с которым встретилась Ее Величество, и пятым, которого монарх приняла в Виндзорском замке. За 69 лет правления Елизаветы II нынешний хозяин Белого дома - уже 14-й президент США, но с одним из них - Линдоном Джонсоном - она не встречалась. Ранее королева виделась с Байденом в 1982 году, тогда он занимал пост сенатора.

В этом году Елизавета II уже приветствовала американского президента и первую леди в день начала саммита G7 в пятницу. Для лидеров Группы семи был организован официальный прием с ужином в ботаническом саду Корнуолла "Эден".