В Ираке обнаружили захоронение тел 123 человек, убитых боевиками ИГ в 2014 году

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Иракские силы безопасности обнаружили останки 123 человек, убитых в 2014 году боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при захвате тюрьмы "Бадуш" к северу от Мосула, второго по величине города страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

В последние недели в Багдаде и в нескольких провинциях Ирака шел забор образцов крови у родственников заключенных, погибших в учиненной боевиками резне, для проведения в дальнейшем экспертиз на установление родства. Тысячи иракцев по-прежнему надеются получить информацию о своих родственниках, убитых террористами в "Бадуше" и на других землях, находившихся под контролем экстремистов.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили Мосул и объявили его столицей своего "халифата". В том же месяце ими была захвачена и тюрьма "Бадуш", из которой они выпустили на свободу 1,5 тыс. заключенных из числа мусульман-суннитов и устроили массовую расправу над осужденными, исповедовавшими ислам шиитского толка. Тогда от рук террористов погибли почти 600 человек.

В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. 10 декабря 2017 года занимавший в то время пост премьер-министра Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране. С 2014 по 2017 год боевики оставили после себя в арабской республике не менее 200 массовых захоронений с более чем 12 тыс. убитых.

Иракские силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан. Так, по последним данным силовиков арабской республики, с начала текущего месяца в Ираке уничтожены 13 боевиков ИГ.