В НАТО считают, что Россия наращивает военную мощь

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс полагает, что Россия наращивает военную мощь, в том числе в сфере ядерных вооружений, и планирует принять меры. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам американского телеканала CNBC, которое было опубликовано в воскресенье.

Как он отметил, альянс осуществляет "крупнейшее с конца холодной войны укрепление коллективной обороны". "После многолетнего сокращения оборонных бюджетов все наши члены теперь вкладывают больше средств. Мы не собираемся делать в точности то же самое, что делает Россия. Но мы дадим твердый и ясный ответ, это будет сочетать в себе различные инструменты, что мы и демонстрировали в последние годы", - сказал Столтенберг.

"Что касается ядерных ракет наземного базирования, в течение нескольких лет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности последовательная позиция НАТО заключалась в том, что мы не планируем размещать новые ракеты, способные нести ядерные боеголовки", - отметил генсек альянса. "Но мы обязательно дадим ответ на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в сфере ядерных вооружений", - утверждал Столтенберг. "Мы сделаем это многими различными методами, в том числе путем укрепления наших средств наземной и воздушной обороны. И мы также, конечно, будем добиваться мер по контролю над вооружениями, это одна из составляющих диалога с Россией", - добавил генсек Североатлантического альянса.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США Джо Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии, которая продлится примерно 2,5 часа. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет.