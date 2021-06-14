Госсекретарь США заявил главе МИД Израиля о важности прекращения огня с палестинцами

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил новому министру иностранных дел Израиля Яиру Лапиду о важности сохранения режима прекращения огня с палестинцами, а также подтвердил, что ждет его скорого визита в Вашингтон. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора Блинкена и Лапида руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства "тепло поздравил" коллегу с "формированием правительства Израиля" и назначением его сменным премьером в ротации и главой МИД. "Госсекретарь и министр обсудили приверженность Соединенных Штатов [обеспечению] безопасности Израиля, важность сохранения [режима] прекращения боевых действий [в зоне ближневосточного конфликта], возможности для углубления и расширения нормализации дипломатических отношений [между еврейским государством и исламскими странами], угрозу со стороны Ирана и другие региональные приоритеты", - отметил Прайс.

В заявлении также сообщается, что Блинкен и Лапид "подтвердили прочное партнерство между США и Израилем". При этом глава американской дипломатии "отметил, что с нетерпением ждет возможности вскоре приветствовать министра в Вашингтоне", выразив уверенность в дальнейшем укреплении Соединенными Штатами и Израилем двусторонних отношений.

Ранее Кнессет (парламент Израиля) 60 голосами депутатов против 59 утвердил новое правительство страны во главе с Нафтали Беннетом на первые два года, который сразу после этого принес присягу в качестве 13-го премьер-министра. Затем Яир Лапид произнес клятву в качестве сменного премьера в ротации, после чего состоялось приведение к присяге 28 министров и шести заместителей министров. В соответствии с коалиционными соглашениями Лапид должен сменить Беннета на посту премьера в августе 2023 года.