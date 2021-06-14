Байден уведомит коллег по НАТО, о чем намерен беседовать с Путиным

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уведомит коллег из стран - членов НАТО, о чем он собирается беседовать с президентом России Владимиром Путиным на предстоящей двусторонней встрече в Женеве. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"И затем, конечно, есть консультации по России", - заявил советник американского лидера, рассказывая о повестке дня саммита Североатлантического альянса, который открывается в столице Бельгии. По словам Салливана, у Байдена "будет благоприятная возможность поговорить со всеми союзниками" насчет того, о чем он "намерен беседовать с Путиным" в Швейцарии 16 июня. "Он это сделает за закрытыми дверями. Так что они от него услышат о его намерениях применительно к [женевскому] саммиту, а он услышит их мнения. Поэтому в Женеву он поедет с полной поддержкой и при полной солидарности всех союзников по НАТО", - сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что российскую тематику Байден планирует затронуть и на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО. "У них будет шанс проконсультироваться по крупным державам - Китаю и России", - заверил Салливан. Он, как ранее и другие американские должностные лица, подтвердил, что в повестку дня переговоров Эрдогана и Байдена войдут также проблемы двусторонних отношений и "ряд важных региональных вопросов - от Сирии до Ливии и Восточного Средиземноморья".

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. Обычно совещания НАТО на высшем уровне идут два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры НАТО традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров Североатлантического альянса, однако в этом году такого заседания не будет.