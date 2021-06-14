Байден обсудит на саммите НАТО новую концепцию альянса, климат и Афганистан

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) будет обсуждать с коллегами новую стратегическую концепцию альянса с учетом новых вызовов, кибербезопасность, проблемы изменения климата и вывод американских войск из Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он обсудит [тему] киберпространства как все более важное измерение работы НАТО. НАТО [на саммите] одобрит впервые за последние семь лет стратегию в области кибербезопасности, - сказал он. - Этот документ не будет публичным".

Салливан добавил, что Байден также будет обсуждать вопрос новой стратегической концепции альянса с учетом новых вызовов, которая должна быть принята на саммите НАТО в 2022 году. "Последняя стратегическая концепция была разработана в 2010 году, среди прочего, в ней Россия называлась "конструктивным партнером", а про Китай вообще ничего не было. Пришло время ее обновить, и он [президент США] проведет консультации по этой теме с союзниками и партнерами", - указал он.

Кроме того, Салливан сообщил, что Байден намерен обсудить с коллегами в Брюсселе проблему изменения климата и вывод американских войск из Афганистана.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. Обычно совещания НАТО на высшем уровне продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры НАТО традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров Североатлантического альянса, однако в этом году такого заседания не будет.