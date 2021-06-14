Посол РФ: Вашингтон не сможет сблизиться с Москвой, чтобы усилить давление на Пекин

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогут отдалить Россию от Китая, чтобы сконцентрироваться на усилении давления на КНР. Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Такие взгляды являются слишком недальновидными", - сказал он в ответ на вопрос о том, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться снизить напряженность в российско-американских отношениях, чтобы направить все силы на противостояние с Китаем. "Это невозможно. Полагаю, мы умнее, чем американцы думают о нас", - добавил дипломат.

На вопрос о том, какую позицию займет Россия в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и США, он указал, что этот выбор делать не придется. "На этот вопрос нет ответа, так как я уверен в том, что вооруженного конфликта между КНР и США не произойдет, как его и не будет между Россией и Соединенными Штатами, поскольку такой конфликт уничтожит все человечество, и уже не будет смысла выбирать сторону", - подчеркнул посол.

"Если же вы спрашиваете об оценке международной ситуации и важнейших проблемах, то ясно, что позиция России намного ближе к Китаю", - добавил он.

Денисов отметил, что в последние годы США вводили санкции как против России, так и против Китая. "Хотя сферы и содержание того неудовлетворения, которое американская сторона испытывает по отношению к России и Китаю, отличаются друг от друга, цель Соединенных Штатов одна и та же: сокрушить соперника. Очевидно, что мы не можем принять такое отношение со стороны США. Надеемся, что в треугольнике Россия - Китай - США будет поддерживаться баланс", - резюмировал дипломат.