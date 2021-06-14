Посол РФ в КНР: судьбу СССР могло бы изменить появление фигуры, подобной Дэн Сяопину

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Появление в КПСС такой политической фигуры, как Дэн Сяопин (1904-1997), могло бы навсегда изменить курс развития СССР. Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Я хотел бы поделиться моим личным мнением об СССР и Коммунистической партии: если бы такая фигура, как Дэн Сяопин, появилась бы в КПСС в то время, возможно, курс развития нашей страны навсегда бы изменился", - сказал он.

"В последнее время было много дискуссий по поводу государств и разных социальных систем. Мы также отметили, что меры реагирования разных государств на пандемию COVID-19 отражают сильные и слабые стороны различных моделей социального развития", - добавил дипломат.

"В настоящее время китайская экономика вышла из вызванного прошлогодней эпидемией кризиса, что продемонстрировало великую жизнеспособность китайской модели развития. Это мне напоминает китайскую поговорку: практика - единственный критерий истины", - резюмировал Денисов.

Дэн Сяопин был одним из лидеров второго поколения руководителей КНР. Он вошел в историю, как автор "социализма с китайской спецификой" и архитектор китайских реформ, которые положили начало экономическим преобразованиям в Китае и позволили стране совершить значительный скачок в социально-экономическом развитии.