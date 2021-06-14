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Парламент Эстонии назначил выборы президента на 30 августа

Сначала главу государства попытается избрать парламент страны. Если ему это не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек

ТАЛЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Внеочередная сессия Рийгикогу (парламента) Эстонии, на которой пройдут выборы президента республики, состоится 30 августа. Об этом пресс-служба законодательного органа сообщила в понедельник.

По ее информации, спикер Рийгикогу Юри Ратас назначил внеочередную сессию Рийгикогу по выборам президента страны на 13:00 30 августа.

Очередные выборы президента Эстонии должны состояться в период с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент страны. Если ему это не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат Рийгикогу).

В настоящий момент президентом Эстонии является Керсти Кальюлайд, которая была избрана на этот пост в 2016 году.

Теги
ЭстонияКальюлайд, КерстиРатас, Юри
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