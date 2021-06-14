Оппозиция Японии согласовала проект резолюции о недоверии правительству Суги

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Четыре оппозиционные партии Японии, включая ведущую Конституционно-демократическую, согласовали в понедельник проект резолюции о выражении недоверия правительству премьер-министра Ёсихидэ Суги. Об этом сообщил телеканал NHK .

Партии договорились вынести этот документ на голосование во вторник во время парламентского заседания.

Оппозиция обвиняет нынешнее правительство в провале политики по сдерживанию распространения нового коронавируса. Политические противники нынешнего кабинета требуют также продлить на три месяца нынешнюю парламентскую сессию для обсуждения и принятия новых мер по борьбе с эпидемией. Нынешняя сессия парламента должна закончиться 16 июня.

Между тем, правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия "Комэйто", обладающие большинством в обеих палатах парламента, как ожидается, отклонят проект резолюции о недоверии.

Маневры оппозиции связаны с предстоящими в этом году выборами в ключевую нижнюю палату парламента. Согласно закону, они должны состоятся до второй половины октября, однако премьер-министр имеет право провести их в любой момент досрочно. Уровень поддержки нынешнего правительства серьезно упал в связи с недовольством населения ситуацией с коронавирусом. По темпам вакцинации Япония существенно отстает от других стран Группы семи, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.